Conti in ordine la squadra di governo funziona benissimo | il sindaco Paolini replica all' opposizione

Il sindaco Filippo Paolini rassicura i cittadini: «I conti del Comune sono in ordine e la gestione funziona bene». Risponde alle opposizioni e chiarisce le recenti tensioni politiche, sottolineando la trasparenza amministrativa e l’impegno per il benessere della comunità. La questione dell’astensione di Michele La Scala accende il dibattito: c’è ancora molto da chiarire. La politica locale si prepara a nuove sfide, con l’obiettivo di consolidare un’amministrazione sempre più forte e unita.

“I conti del Comune sono in ordine, i nostri cittadini possono stare tranquilli. L'astensione del consigliere di FdI Michele La Scala? Spiegherà cosa non gli è andato bene nella nostra riunione politica”. Così il sindaco Filippo Paolini commenta i risvolti politici dell'ultimo consiglio comunale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “Conti in ordine, la squadra di governo funziona benissimo”: il sindaco Paolini replica all'opposizione

