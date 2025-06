Contenitore per i rifiuti tossici e infiammabili usato come cestino in viale Marconi FOTO

Un cassonetto T/F, progettato per contenere rifiuti tossici e infiammabili, si trasforma in un semplice cestino in viale Marconi a Pescara, davanti a un negozio di ferramenta. La denuncia di Giancarlo Odoardi di Rifiuti Zero Abruzzo mette in luce una grave criticità : da settimane, questo contenitore non svolge più il suo ruolo di sicurezza. È fondamentale intervenire subito per tutelare l’ambiente e la salute pubblica, perché...

Un cassonetto TF ovvero per la raccolta dei rifiuti tossici e infiammabili che fa la fine di un cestino portarifiuti in viale Marconi a Pescara davanti a un negozio di ferramenta. È quanto denuncia Giancarlo Odoardi di Rifiuti Zero Abruzzo. «Da settimane, ovvero da quando ci ho fatto caso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Contenitore per i rifiuti tossici e infiammabili usato come cestino in viale Marconi [FOTO]

