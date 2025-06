Conte svela quel retroscena su Del Piero | Se mi avesse chiesto di fare un altro anno alla Juve mi sarebbe piaciuto…

Antonio Conte rivela un retroscena emozionante su Alex Del Piero, il capitano che ha fatto la storia della Juve. L’ex allenatore ricorda quanto fosse importante il suo ruolo di leader e il suo spirito di sacrificio, anche nei momenti più difficili. Se gli avesse chiesto di prolungare la sua avventura in bianconero, sicuramente avrebbe apprezzato. Una testimonianza che rende ancora più speciale il legame tra i due simboli della Juventus.

Conte svela quel retroscena su Del Piero: ecco cosa ha detto l’ex allenatore della Juve sul capitano. Antonio Conte ha parlato a Sky Sport svelando un retroscena sul suo periodo vissuto alla Juve, soffermandosi sul capitano bianconero Alex Del Piero. PAROLE – «Ale fu veramente importante perché accettò di non essere un titolare sempre, ma ti dico che nei momenti in cui la palla scottava lo facevo giocare. E’ stato determinante per quello scudetto. Ad inizio stagione era capitata quella cosa che Andrea Agnelli aveva annunciato che sarebbe stato il suo ultimo anno. Ti dico sinceramente che se Ale fosse venuto a chiedermi di fare un altro anno alla Juve mi sarebbe piaciuto allungargli ancora un altro anno la carriera alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com