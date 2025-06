Conte svela il retroscena | C’è una cosa di cui mi sono pentito in passato Ho preso una bella mazzata nei denti e ho capito che…

Antonio Conte svela un retroscena inaspettato sulla sua carriera, rivelando un fallimento che lo ha segnato profondamente. In un’intervista esclusiva a Federico Buffa Talks su Sky Sport, l’ex allenatore della Juventus si apre sulle difficoltà iniziali all’Arezzo e sui momenti di pentimento che gli hanno insegnato preziose lezioni. Ma cosa ha confessato esattamente? Scopriamolo insieme, perché anche i grandi hanno il loro lato nascosto.

Conte, ospite del Federico Buffa Talks su Sky, ha parlato così del suo passato all’Arezzo come allenatore e dei suoi inizi di carriera. Le parole. Antonio Conte, ospite del format ‘ Federico Buffa Talks ‘ in onda su Sky Sport domani, ha raccontato questo aspetto importante dei suoi inizi di carriera all’ Arezzo. Cosa ha confessato l’ex tecnico bianconero in questa prima anticipazione. PAROLE – «Io quando arrivo ad Arezzo, pronti-via non sono allenatore. Sono uno che pensa di essere allenatore, in virtù del fatto di esser stato allenato da tutti i grandi tecnici di quel periodo. Tranne Capello, io sono stato allenato da Lippi, Sacchi, Ancelotti, Fascetti, Mazzone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte svela il retroscena: «C’è una cosa di cui mi sono pentito in passato. Ho preso una bella mazzata nei denti e ho capito che… »

In questa notizia si parla di: passato - conte - svela - retroscena

Conte, il suo mancato approdo al Milan è stato un errore? La risposta di Furlani minimizza lo scenario passato! Ecco come ha replicato - Il mancato approdo di Antonio Conte al Milan resta uno degli argomenti più discussi, ma per Furlani è una polemica infondata.

Antonio Conte ha le idee ben chiare sull'approccio al prossimo campionato e "corregge" De Laurentiis sulla questione Scudetto : @danilo_43 #Conte #SSCNapoli #DeLaurentiis #SpazioNapoli Vai su Facebook

Il Mattino - Conte ha rimosso le foto di Spalletti a Castel Volturno. Anche chi telefonava Luciano ha smesso di farlo; Umberto Chiariello svela il retroscena: Lo staff di Kvara fece una richiesta assurda; Quagliarella: Roma e Lazio mi cercarono, Conte mi fece restare alla Juve.

Napoli, Conte svela un retroscena su Rafa Marin: “Vi spiego cosa gli è successo” msn.com scrive: The post Napoli, Conte svela un retroscena su Rafa Marin: “Vi spiego cosa gli è successo” appeared first on Vesuvio Live.