Conte rivela | Al Napoli mi sto godendo la vittoria in passato sbagliando non l’ho fatto…

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli ed ex Inter, sulla vittoria dello scudetto contro i nerazzurri. Tutti i dettagli. Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dello scudetto appena conquistato con il Napoli dopo il duello con l’ Inter. SCUDETTO NAPOLI – «Ci sono delle cicatrici profonde. Ecco perché a volte io tiro fuori una cattiveria che può far paura, timore. Cerco in tutti i modi di vincere e celebrare le vittoria, cosa che io in passato tante volte non ho fatto e mi sono pentito. A Napoli me la son goduta perché si fa tanto per arrivare al traguardo e vincere, una volta che tu arrivi al traguardo devi godertela altrimenti non ha senso fare il percorso e fare tutti quei sacrifici». 🔗 Leggi su Internews24.com