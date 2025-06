Conte | In passato non mi sono sempre goduto le vittorie a Napoli me la son goduta

Antonio Conte, l’uomo chiamato Scudetto, torna a emozionare i tifosi con la sua partecipazione esclusiva a Federico Buffa Talks, in onda il 13 giugno su Sky. Un’occasione unica per scoprire i segreti e le emozioni di uno dei protagonisti più carismatici del calcio italiano. Le sue parole, ricche di passione e introspezione, ci sveleranno il vero volto dietro le vittorie e le sfide. Non perdetevi questa intervista imperdibile!

Il 13 giugno andrà in onda su Sky l’intervista di Antonio Conte al programma Federico Buffa Talks. Lo comunica Sky Sport: « L’uomo chiamato Scudetto, Antonio Conte, è il protagonista della prossima puntata di Federico Buffa Talks, produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri ». Le parole di Conte:. In un video di Sky Sport su Youtube: « Ci sono delle cicatrici profonde. Ecco perché a volte io tiro fuori una cattiveria che può far paura, timore. Cerco in tutti i modi di vincere e celebrare le vittoria, cosa che io in passato tante volte non ho fatto e mi sono pentito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «In passato non mi sono sempre goduto le vittorie, a Napoli me la son goduta»

