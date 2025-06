Conte e De Laurentiis regalano De Bruyne alla Serie A| solo Maradona fu superiore

mossa di De Laurentiis e Conte rappresenta un gesto di grande audacia e visione, capace di infiammare il cuore dei tifosi e ridefinire gli equilibri della Serie A. Un acquisto che, più di tanti proclami, testimonia come il calcio possa essere anche passione, storia e desiderio di grandi traguardi. Mentre qualcuno storce il naso parlando dei suoi 34 anni, la vera domanda è: può De Bruyne scrivere un'altra pagina leggendaria nel nostro campionato?

Un regalo. Non solo al Napoli e ai suoi tifosi, ma all'intera Serie A. L'arrivo di Kevin De Bruyne in maglia azzurra, fortemente voluto da Antonio Conte e avallato con coraggio da Aurelio De Laurentiis, è un'operazione che trascende il calciomercato. È un evento che, per nomea e impatto, si colloca un gradino sotto una sola, irraggiungibile leggenda: quella di Diego Armando Maradona. Mentre qualcuno storce il naso parlando dei suoi 34 anni, la realtà è che questo colpo segna uno "strappo" deciso con il passato e proietta il club in una nuova, ambiziosissima dimensione. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Antonio Conte si stringono la mano dopo l'arrivo di De Bruyne La "Devozione" di De Laurentiis alla Causa di Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte e De Laurentiis regalano De Bruyne alla Serie A| solo Maradona fu superiore

