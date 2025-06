Conte | Ad Arezzo pensavo di essere un allenatore ma ho preso una mazzata sui denti e capito che dovevo studiare

Antonio Conte, il celebre allenatore del Napoli, si apre in un episodio emozionante di Federico Buffa Talks, raccontando la sua avventura ad Arezzo. Dalle prime ambizioni alla dura realtà , il suo percorso è un esempio di passione e determinazione. Prima di diventare un'icona del calcio, Conte ha attraversato momenti di crisi e rivelazioni che lo hanno plasmato. Scopri come questa esperienza ha segnato il suo approccio alla leadership e alla vita.

Al Federico Buffa Talks il ct del Napoli, Antonio Conte, si racconta e parla anche della sua esperienza ad Arezzo. L’intervista andrĂ in onda con una doppia puntata su Sky a partire dal 13 giugno. Tuttavia, sul canale YouTube di Sky Sport è stato pubblicato un video con alcuni passaggi dell’intervista Conte prima di Arezzo: «Quando arrivai lì non ero un allenatore ma uno che pensava di essere allenatore in virtĂą del fatto di essere stato allenato dai migliori tecnici di quel periodo. Tranne Capello, sono stato allenato da Trapattoni, Ancelotti, Fascetti, Sacchi, Lippi e Mazzone. Non ero un allenatore e allora prendo questa bella mazzata nei denti e capisco che devo studiare ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it