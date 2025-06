Conte a Sky Sport | Se non fossi stato mandato via non avrei capito alcune dinamiche

Se non fossi stato mandato via, forse non avrei mai capito le vere dinamiche del calcio. Le parole di Antonio Conte, il suo percorso tra successi e battute d’arresto, svelano la forza di una crescita autentica. SkySport ha condiviso un’anteprima di Federico Buffa Talks, dove il tecnico del Napoli rivela i suoi inizi sulla panchina dell’Arezzo. Un viaggio emozionante che ispira a superare ogni ostacolo e a credere sempre nel proprio valore.

Le parole del tecnico del Napoli, il racconto della sua crescita professionale oltre le batoste. SkySport ha mandato in onda un estratto della puntata di Federico Buffa Talks, nella quale ci sarà come protagonista Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, e nell’estratto pubblicato in anteprima racconta dei suoi esordi sulla panchina dell’Arezzo. Conte, il racconto degli esordi: le parole del tecnico leccese. Nell’analisi anche una forte presa di coscienza della crescita necessaria per poter diventare ciò che poi è riuscito a diventare oggi, poche settimane dopo la conquista dello scudetto sulla panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it