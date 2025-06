Consiglio Ue | sostegno alla riforma dell’architettura finanziaria per lo sviluppo

Il Consiglio dell’UE ha approvato un importante documento, “Percorsi al progresso”, volto a rafforzare l’architettura finanziaria per lo sviluppo. Redatto da Luigi Di Marco, membro del Comitato scientifico dell’ASviS, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per massimizzare l’impatto degli investimenti sostenibili a livello globale. In vista della Quarta Conferenza Internazionale sul Finanziamento dello Sviluppo, si apre una nuova fase di impegno concreto per un futuro più prospero e sostenibile.

Redatto da Luigi Di Marco componente del Comitato scientifico dell’ASviS presieduto dal prof. Enrico Giovannini immesso nel sito dell’Alleanza il 3 giugno 2025 Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il 26 maggio le conclusioni “Percorsi al progresso: massimizzare l’impatto per lo sviluppo sostenibile e la prosperità globale” in vista della Quarta Conferenza Internazionale sul Finanziamento dello Sviluppo (FfD4), che si terrà a Siviglia dal 30 giugno al 3 luglio. Il Consiglio esprime nelle premesse la propria preoccupazione per il profondo impatto dell’evoluzione del panorama globale, caratterizzato dalla proliferazione di conflitti e da crescenti tensioni geopolitiche, da attacchi alla cooperazione internazionale e allo sviluppo inclusivo e sostenibile, da interruzioni, crisi e conflitti persistenti, tra cui crescenti tensioni legate al commercio che mettono ulteriormente a dura prova il sistema commerciale multilaterale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

