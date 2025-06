Consiglio regionale Antonio Raone subentrerà al dimissionario Delli Noci

Il consiglio regionale si arricchisce di una nuova figura: Antonio Raone subentra a Delli Noci, lasciando il suo incarico in un momento cruciale per la politica locale. Un passo significativo che apre nuovi scenari e stimola il dibattito pubblico. La sua nomina rappresenta un’occasione per rilanciare progetti e risposte alle esigenze dei cittadini, segnando un’importante svolta nel panorama politico pugliese.

BARILECCE – Avvicendamento in consiglio regionale dopo la decisione dell'ex assessore Alessandro Delli Noci di dimettersi e di lasciare anche il suo posto nell'assise barese a ridosso dell'interrogatorio preventivo svolto nella mattinata di ieri presso il tribunale di Lecce nell'ambito.

Antonio Raone subentra a Delli Noci in Consiglio regionale L’imprenditore leccese, primo dei non eletti nel 2020 della lista CON, ha aderito a Forza Italia, quindi toglierebbe un seggio alla maggioranza Vai su Facebook

Corruzione, Delli Noci si dimette da assessore e consigliere regionale della #Puglia . Vai su X

Lecce, Delli Noci si è dimesso da consigliere regionale e decade da assessore: serve a evitare l'arresto. Gli avvocati: glielo abbiamo consigliato noi; Dimissioni Consigliere Delli Noci, assessore sviluppo economico, Leoci: Fiducia nel lavoro della magistratura e rispetto per le scelte dell'assessore al quale auguriamo di superare questo brutto momento; POLITICA Antonio Raone subentra a Delli Noci in Consiglio regionale: passato a Forza Italia da “Con”.

Consiglio Regionale Puglia: Antonio Raone subentra a Delli Noci pugliapress.org scrive: Antonio Raone subentra ad Alessandro Delli Noci nel Consiglio Regionale della Puglia.