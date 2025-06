CONSIGLIO I nuovi assessori in Aula Nargi | Non mi dimetto

Il Sindaco Laura Nargi, con determinazione, presenta al Consiglio comunale i tre nuovi assessori tecnici, scelti per ridare impulso a una giunta in difficoltà. Pur ammettendo di aver ancora da completare le consultazioni politiche, Nargi ribadisce: “Non mi dimetto”. La sua fermezza e il suo impegno nel mantenere stabile l’amministrazione dimostrano che, nonostante le sfide, la volontà di andare avanti c’è e si rafforza giorno dopo giorno.

Il Sindaco Laura Nargi presenta al Consiglio comunale i tre nuovi assessori tecnici scelti qualche settimana f a per ridare vita ad una giunta monca, ma ammette di non avere ancora concluso le consultazioni politiche per i nuovi innesti. "Ho bisogno di più tempo ", torna a dire il Sindaco rispetto alle quattro sedie lasciate vuote tra i banchi della giunta, ma si dice certa che già con la scelta di Antonio Vecchione ( cultura comunicazione e marketing), Simona Accomando (personale, contenzioso, trasparenza), Susy I annaccone (patrimonio, transizione ecologica ed energetica) ha garantito esperienza e professionalità per la macchina amministrativa.