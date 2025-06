Conservatorio Pietro Mascagni il maestro Federico Rovini confermato direttore

eccellenza musicale del conservatorio, consolidando un percorso di crescita artistica e didattica. Con la sua leadership, il "Pietro Mascagni" si prepara a vivere un altro triennio di innovazioni e successi, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per giovani talenti e appassionati di musica. Questa conferma rappresenta un segnale forte di fiducia e impegno verso il futuro della formazione musicale in cittĂ .

Il maestro Federico Rovini è stato confermato alla guida del conservatorio di musica "Pietro Mascagni" di Livorno per il triennio 2025–2028. Con 33 voti favorevoli su 41, Rovini ha ottenuto il quorum richiesto (50% piĂą 1 degli aventi diritto), assicurando così continuitĂ alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Conservatorio Pietro Mascagni, il maestro Federico Rovini confermato direttore

In questa notizia si parla di: conservatorio - pietro - mascagni - confermato

San Pietro a Majella, presentazione del libro “Il Conservatorio di Musica di Palermo. Storia e Collezioni” di Nicolò Fiorenza - Giovedì 29 maggio, il Conservatorio San Pietro a Majella accoglierà la presentazione del libro “Il Conservatorio di Musica di Palermo.

Torna con la la rassegna musicale “ : ”, organizzata dal Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, in collaborazione con l’Associazione Valle Benedetta, Le Amiche della Valle e la Pa Vai su Facebook

Conservatorio Pietro Mascagni, il maestro Federico Rovini confermato direttore; Rovini confermato direttore del Conservato Mascagni; Livorno, al via la terza stagione di concerti del Sabato del Mascagni.

Bernini in visita al conservatorio Mascagni di Livorno Come scrive ansa.it: Visita oggi del ministro per l'Università e la ricerca Anna Maria Bernini al Conservatorio Pietro ...