Connubio di gusto e sapere | online la rivista sapori e salute del Russell-Newton in collaborazione con lo chef Cannavacciuolo

Scopri il connubio perfetto tra gusto e sapere con la rivista Sapori e Salute, online, realizzata dal Russell Newton in collaborazione con lo chef Cannavacciuolo. Un progetto che unisce passione culinaria e approfondimenti scientifici, coinvolgendo studenti in un percorso formativo unico. Con la consulenza della Dott.ssa Giada Crescioli e l’intervento di professionisti della salute, questa iniziativa si distingue come esempio di eccellenza educativa e culturale. Un’esperienza che arricchisce mente e palato, invitando a scoprire nuovi orizzonti del benessere alimentare.

L'iniziativa, curata con meticolosa attenzione, ha visto gli studenti protagonisti di un approfondito percorso didattico. Grazie alla consulenza scientifica della Dott.ssa Giada Crescioli, sono stati invitati numerosi professionisti della salute che hanno condiviso le loro conoscenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Connubio di gusto e sapere: online la rivista "sapori e salute" del Russell-Newton, in collaborazione con lo chef Cannavacciuolo

In questa notizia si parla di: salute - connubio - gusto - sapere

Letture, Natura e Sapori in Festa! La Biblioteca della Cucina della Salute della Tenuta Ippocrate annuncia il secondo appuntamento della rassegna che unisce poesia, benessere e gusto! Musica, arte, letture e sapori si incontrano in una serie di app Vai su Facebook

Connubio di gusto e sapere: online la rivista sapori e salute del Russell-Newton, in collaborazione con lo chef Cannavacciuolo; KOMETA CORRE AL GIRO D’ITALIA: GUSTO E SALUTE DA CONDIVIDERE PER UNA BUONA VITA; Longevity ice cream: il gelato rivoluzionario che combatte l'invecchiamento.

Cucina indiana, connubio tra gusto e salute Scrive repubblica.it: Non esiste piatto non elaborato secondo i crismi di una scienza millenaria che ha saputo – da sempre – istruire anche i popoli ...