Confronto sulla transizione verso neutralità climatica entro 2030 c' è anche Firenze

Firenze si distingue ancora una volta come protagonista nella lotta al cambiamento climatico, partecipando all’evento “Accelerare la risposta delle città italiane alla crisi climatica”. Un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide e le strategie per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Il futuro delle nostre città dipende da azioni concrete e collaborazioni efficaci: scopriamo come Firenze e le altre realtà italiane stanno plasmando un domani sostenibile.

Firenze, 12 giugno 2025 – La città di Firenze ha partecipato all'evento "Accelerare la risposta delle città italiane alla crisi climatica", una prima occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali sul ruolo strategico delle città nella lotta ai cambiamenti climatici, e sulle opportunità che la Missione può costituire per l'Italia e i suoi comuni. Al centro dell'incontro, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la missione Ue "100 città intelligenti e a impatto climatico zero al 2030", che vede coinvolte nove città italiane – Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino – nel percorso verso la neutralità climatica.

