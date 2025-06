Confindustria e Seconda Chance insieme per il reinserimento lavorativo dei detenuti

Sei un attore chiave nella società che crede nel potere del cambiamento. Confindustria Catania si unisce a Seconda Chance, un progetto innovativo nato per offrire nuove opportunità di reinserimento lavorativo a detenuti ed ex detenuti. Un’iniziativa che non solo favorisce l’inclusione sociale, ma anche valorizza il capitale umano, dimostrando come collaborazione e solidarietà possano generare un impatto positivo duraturo. Insieme, apriamo porte verso un futuro più equo e sostenibile.

Confindustria Catania ha deciso di supportare la Fondazione Seconda Chance, organizzazione nata nel 2022 per promuovere opportunità lavorative per detenuti ed ex detenuti. L'obiettivo è duplice: fornire alle aziende strumenti concreti per favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone.

"Seconda chance" per i detenuti di Mammagialla: realizzano vele e borse per un'azienda di Prato