Confindustria Belluno e Simico | collaborazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Confindustria Belluno e Simico rafforzano il loro dialogo in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, unendo le forze per garantire la riuscita delle opere previste. Durante lo Sport Business Forum, l’amministratore e Commissario del Governo Fabio Massimo Saldini ha illustrato l’impegno di Simico nel rispettare tempi e sostenibilità . Una collaborazione strategica che promette di valorizzare il territorio e di lasciare un’eredità duratura per l’evento sportivo più atteso degli ultimi anni.

Si rafforza il dialogo tra Confindustria Belluno e Simico in prospettiva delle opere per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un confronto costruttivo, rileva l'associazione industriale, nato in occasione dello Sport Business Forum dove l'ad e Commissario del Governo, Fabio Massimo Saldini, ha illustrato l'impegno di Simico nel portare a compimento le opere previste, con particolare attenzione ai tempi e alla sostenibilità degli interventi. "Abbiamo scelto di lavorare fianco a fianco con i territori - ha detto Saldini - condividendo criticità e soluzioni, con un modello organizzativo decentrato e persone che conoscono le specificità locali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria Belluno e Simico: collaborazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

