Conferme e nuovi arrivi | il calciomercato delle squadre marchigiane

Il calciomercato nelle Marche si infiamma tra conferme e sorprese! La Vigor Montecosaro punta sulla continuità, riconfermando Roberto Mancini, mentre il Casette Verdini riparte forte con l’allenatore Roberto Lattanzi e un cast già consolidato. Osimana e Folgore Castelraimondo rinforzano le proprie fila, promettendo una stagione appassionante. Le sfide sono alle porte: preparatevi a vivere emozioni intense e colpi di scena!

La Vigor Montecosaro ha confermato il centrocampista Roberto Mancini. Il Casette Verdini riparte da Roberto Lattanzi in panchina, restano anche la prossima stagione Mattia Moschetta, Roberto Latini, Simone Telloni, Gioele Carnevali, Alberto Donnari, Matteo Ciurlanti e Tidiane. L’ Osimana ha annunciato le conferme del terzino Alessandro Falcioni e del centrocampista Giacomo Marchesini. La Folgore Castelraimondo ha presentato Christian Cervelli al quale è affidata la conduzione tecnica della prima squadra. "La scelta è ricaduta su Cervelli – spiega il presidente Fattinnanzi – non solo per la stima e l’amicizia, ma per la positività e l’entusiasmo che mi ha trasmesso fin dal primo incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net