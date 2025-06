Confcommercio all' assemblea nazionale di Roma | Più sicurezza meno tasse e burocrazia

Roma si è animata con l’assemblea nazionale di Confcommercio, un momento fondamentale per il mondo del commercio e del turismo italiano. Quest’anno, in occasione degli 80 anni dell’associazione, si sono discussi temi chiave come sicurezza, riduzione delle tasse e semplificazione burocratica, elementi strategici per rilanciare le imprese. Un appuntamento che ha rafforzato il ruolo di Confcommercio come voce autorevole e propositiva per il futuro del nostro Paese.

Pisa, 12 giugno 2025 - Si è tenuta a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, l’assemblea annuale di Confcommercio imprese per l’Italia, che celebra quest'anno gli 80 anni dell'associazione. Le delegazioni di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, insieme alle associazioni territoriali di tutta Italia, erano presenti all’appuntamento annuale che quest’anno ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Un importante momento di confronto per il nostro sistema associativo” ha commentato il direttore generale delle due associazioni provinciali Federico Pieragnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio all'assemblea nazionale di Roma: "Più sicurezza, meno tasse e burocrazia"

