Concorso straordinario IRC infanzia e primaria | graduatorie di merito approvate Decreto

Grande notizia per gli insegnanti di religione cattolica! Con l’approvazione delle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario IRC infanzia e primaria nelle Marche, si apre una nuova opportunità per entrare nel mondo della scuola. Questo importante passo, in linea con i decreti ministeriali, rappresenta un momento cruciale per coloro che aspirano a una carriera stabile e gratificante. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le prossime fasi del procedimento.

È stato pubblicato il decreto con cui vengono approvate le graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato agli insegnanti di religione cattolica ( IRC )nella scuola dell'infanzia e primaria, relativo alla Regione Marche. Questa procedura concorsuale è stata indetta in attuazione del Decreto Dipartimentale n. 13272024 e del Decreto Ministeriale n. 92024.

