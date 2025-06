Concorso pubblico per 4 istruttori amministrativo-contabili a tempo indeterminato

Se sogni una carriera stabile e stimolante nel settore pubblico, questa è l’opportunità che fa per te! Il Comune di Busseto, in provincia di Parma, ha aperto le iscrizioni per un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di quattro istruttori amministrativo-contabili a tempo indeterminato. Se possiedi i requisiti richiesti, non lasciarti sfuggire questa occasione di crescita professionale e di contribuire allo sviluppo della tua comunità. Sei pronto a fare il primo passo?

Il Comune di Busseto, in provincia di Parma (Emilia-Romagna), ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile – Area degli Istruttori. Il bando è aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti e le . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

