Concorso PNRR 3 | necessaria l’abilitazione entro novembre 2025

Il terzo concorso PNRR per docenti si avvicina, con una scadenza cruciale: completare l’abilitazione entro novembre 2025. Università e aspiranti devono correre contro il tempo per rispettare questa data, requisito indispensabile per partecipare alle prove selettive previste all’inizio del 2026. La sfida è lanciata: solo chi avrà ottenuto l’abilitazione potrà ambire a questa importante opportunità di carriera. Restate aggiornati per non perdere alcuna occasione!

Confermato il terzo concorso PNRR per docenti, atteso entro fine 2025. Per partecipare sarà indispensabile aver concluso i percorsi abilitanti entro il 19 novembre 2025, con prove selettive previste per l'inizio del 2026. Si delinea una corsa contro il tempo per università e aspiranti. Requisito fondamentale: l'abilitazione L'accesso al concorso PNRR 3 sarà vincolato al

