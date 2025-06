Concorso Dirigenti Scolastici | stop di 6 minuti il CdS ordina la ripetizione della prova scritta Ordinanza

Un episodio che ha scosso il mondo delle scuole italiane: il Consiglio di Stato ha deciso la ripetizione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici a causa di un’interruzione tecnica di soli 6 minuti, ritenuta una violazione della par condicio. Questa decisione apre nuove riflessioni sulla tutela della correttezza e trasparenza nei concorsi pubblici, dimostrando che anche un breve stop può cambiare le sorti di una gara così importante.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un candidato al concorso Dirigenti Scolastici. Un’interruzione tecnica di 6 minuti, non recuperati, ha violato la par condicio, obbligando l’USR Calabria a disporre la ripetizione della prova scritta per il concorrente. Il caso del blocco informatico Durante lo svolgimento della prova scritta per il concorso a . Concorso Dirigenti Scolastici: stop di 6 minuti, il CdS ordina la ripetizione della prova scritta Ordinanza . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

