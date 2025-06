Concorso dirigenti scolastici il Consiglio di Stato ordina la ripetizione della prova per un blocco di 6 minuti SENTENZA

Il mondo dei concorsi per dirigenti scolastici si infiamma con una decisione sorprendente del Consiglio di Stato, che ordina la ripetizione di una prova a causa di un blocco di soli 6 minuti. Questa sentenza apre nuovi scenari sulla tutela della parità di condizioni, dimostrando quanto anche un'interruzione apparentemente minima possa avere conseguenze decisive. Ma cosa significa davvero questa decisione e quali implicazioni avrà per i futuri candidati? Scopriamolo insieme.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche un blocco tecnico di soli 6 minuti durante una prova concorsuale pu√≤ compromettere il principio di par condicio e giustificare la ripetizione dell'esame. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

