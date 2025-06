Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali scolastiche e campi di calcio per la stagione sportiva 2025-2026

Arezzo si prepara a vivere un'altra stagione sportiva ricca di entusiasmo e opportunità! Con l'apertura delle concessioni temporanee per le palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per il 2025-2026, associazioni, società sportive, federazioni e enti di promozione sono invitati a partecipare. Due novità importanti saranno illustrate dall'assessore Federico Scapecchi, pronti a rafforzare il ruolo dello sport nel nostro territorio. Rimani aggiornato: ecco cosa cambia per il mondo dello sport locale!

ARezzo, 12 giugno 2025 – Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio - stagione sportiva 2025-2026 Due le novità illustrate dall'assessore Federico Scapecchi Associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato con sede legale nel Comune di Arezzo o nei Comuni limitrofi, basi associative sportive tramite richiesta dell'ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI cui sono affiliati possono partecipare all'avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per la stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per la stagione sportiva 2025-2026

Il 30 giugno scadono i termini per la presentazione delle domande per l'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali per la stagione 2025/2026. Le società e le associazioni sportive interessate possono presentare richiesta per l'utilizzo dell'impianto di

