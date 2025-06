Concerto Vasco negli hotel arrivano già le prime prenotazioni | plauso degli imprenditori

L’attesa per il concerto di Vasco Rossi negli hotel sta crescendo, con già le prime prenotazioni che testimoniano l’entusiasmo della città. Gli imprenditori lodano l’amministrazione per aver saputo trasformare questo evento in un volano economico, sottolineando come manifestazioni di questa portata siano fondamentali per promuovere la nostra realtà territoriale. Il plauso all’amministrazione è unanime, riconoscendo lo sforzo organizzativo come esempio di successo e di valorizzazione locale.

"L'arrivo di Vasco Rossi è una grande evento, una tipologia di manifestazioni che abbiamo sostenuto da sempre come valido 'strumento' di promozione economica della nostra città e del territorio". Il plauso all'amministrazione per lo sforzo messo in atto a livello organizzativo per il concerto di.

