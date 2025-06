Concerto degli AC DC a Imola | la mappa area e biglietti

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il 20 luglio, Imola ospita l’unica data italiana degli AC/DC, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Dopo dieci anni dalla memorabile performance, i rockers più leggendari tornano per infiammare il pubblico con il loro energia travolgente. Scopri la mappa dell’area, i dettagli sui biglietti e assicurati il tuo posto in prima fila: questa è una serata che i fan non possono perdere.

Domenica 20 luglio grande attesa per l’unica data italiana del concerto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. IMOLA – L’annuncio dell’unica data italiana degli ACDC, sabato 20 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – a dieci anni dal leggendario concerto nella stessa location – ha mandato i fan internazionali e italiani in fibrillazione. Il concerto di Imola infatti, alla luce della geografia del tour, ragionevolmente vedrà la partecipazione di pubblico da Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Francia e da molti altri paesi europei e non solo. Ecco una prima parte di informazioni relativamente a come sarà strutturata l’area concerto e tutti i dettagli sulla divisione degli spazi e sui prezzi dei biglietti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Concerto degli AC/DC a Imola: la mappa area e biglietti

AC/DC: la mappa ufficiale e i prezzi del concerto a Imola. Guardali qui; Incontri, mostre, musica e food, con la F1 Imola si trasforma in una Fan Zone allargata: la mappa degli eventi; AC/DC a Imola, corsa al biglietto: 6 settori nell’area concerto.

Concerto degli AC/DC a Imola: la mappa area e biglietti Segnala lopinionista.it: Domenica 20 luglio grande attesa per l'unica data italiana del concerto all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ...