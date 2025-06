Concerto all' alba a Modugno | musica e natura con un messaggio di speranza contro le guerre di ogni latitudine

Concerto all'alba a Modugno: un'occasione unica per immergersi nella magia della musica e della natura, portatrice di speranza e pace. In questo giorno speciale, il solstizio d’estate ci invita a riflettere sulle sfide globali e a celebrare il potere unificante dell’arte. Sabato 21 giugno 2025, alle 4:30 del mattino, «Il Boschetto» si trasformerà in un palcoscenico di speranza e rinascita, unendo cuori e voci contro le guerre di ogni latitudine.

Nel giorno del solstizio d'estate, quando la luce si fa promessa di rinascita, a Modugno si svolgerà uno degli appuntamenti più simbolici e toccanti della Festa della Musica: sabato 21 giugno 2025, alle ore 4,30 del mattino, negli spazi de «Il Boschetto» (Contrada La Pigna, km 1), si terrà un.

