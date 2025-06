Concerti Vasco Rossi negli stadi nel 2026 | quali sono le date del tour e quando acquistare i biglietti

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con Vasco Rossi, pronto a infiammare gli stadi italiani nel 2026! Dopo il grande successo e l’attesa per la seconda data allo stadio Dall’Ara di Bologna, il Blasco ha annunciato un tour imperdibile che toccherà Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Scoprite ora tutte le date, i dettagli su come e quando acquistare i biglietti e assicuratevi il posto in prima fila per questa straordinaria tournée. La musica di Vasco vi aspetta!

In attesa della seconda data allo stadio Dall'Ara di Bologna, Vasco Rossi ha annunciato un nuovo tour negli stadi italiani nel 2026, che toccherà Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine: ecco come e dove acquistare i biglietti e quando inizierà la vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

vasco - rossi - negli - stadi

