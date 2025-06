Concerti in Cortile - Vino & Musica 2025

Scopri l’incanto dei Concerti in Cortile 2025, un’esperienza unica nel cuore di Roma. Dal 18 giugno al 16 luglio, ogni mercoledì sera alle 20.30, il cortile seicentesco di Palazzo Antonelli si trasforma in un palcoscenico privilegiato per musica, vino e convivialità. Lasciati avvolgere dall’atmosfera magica, tra melodie coinvolgenti e degustazioni di pregiati vini umbri Antonelli. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle emozioni autentiche.

Nella suggestiva cornice del seicentesco Cortile di Palazzo Antonelli in via Monserrato 34, Roma, una traversa di Piazza Farnese, dal 18 giugno al 16 luglio tutti i mercoledì alle ore 20.30 si svolge la rassegna musicale dei Concerti in Cortile seguiti dalla degustazione dei vini umbri Antonelli.

