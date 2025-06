Conceicao Juve riscatto dal Porto solo ad una condizione | il club bianconero spera in uno sconto! Tutte le cifre

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus è ancora in bilico, con il club bianconero che spera in uno sconto sul costo di riscatto, attualmente fissato a 32 milioni di euro dal Porto. L’esterno portoghese rappresenta un investimento importante, ma la volontà della Juve di negoziare potrebbe aprire nuovi scenari. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità e le possibilità di un accordo favorevole per entrambe le parti.

Conceicao Juve, sì al riscatto? Il club spera in uno sconto da parte del Porto: cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese. La rivelazione. L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW, ha fornito importanti aggiornamenti anche di calciomercato Juve. Il punto sul futuro di Francisco Conceicao. CONCEICAO – «Per il portoghese resta alto il prezzo del riscatto (32 milioni), cifra che la Juve non intende versare senza uno sconto, per il francese si continuerà a trattare per un nuovo prestito». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, riscatto dal Porto solo ad una condizione: il club bianconero spera in uno sconto! Tutte le cifre

Conceicao Juve, futuro già deciso? Ecco la posizione della dirigenza sul riscatto dell’esterno portoghese. Ultimissime - La Juventus sembra orientata a prendere una direzione diversa riguardo al futuro di Francisco Conceicao.

