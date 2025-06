Conceicao Juve nuovo capovolgimento di fronte | ora il portoghese può restare a patto che… Le ultimissime sul suo futuro

Il futuro di Francisco Conceicao si fa sempre più incerto e appassionante. Dopo aver conquistato la Nations League con il Portogallo, l’esterno di proprietà del Porto torna a Torino, alimentando speranze e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, un nuovo capovolgimento di fronte potrebbe aprire scenari sorprendenti: la Juventus potrebbe infatti mantenere il portoghese in rosa, a patto di alcune condizioni chiave. Ecco tutti gli aggiornamenti sul suo destino...

Conceicao Juve, nuovo capovolgimento di fronte: ora il portoghese può restare a patto che. Le ultime sul futuro dell'esterno di proprietà del Porto. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Francisco Conceicao, fresco di vittoria della Nations League con il suo Portogallo e di rientro ora alla Continassa. Come riportato questa mattina da Tuttosport il calciomercato Juve ha trovato per lui un accordo con il Porto per estendere il prestito almeno fino alla fine del Mondiale per Club. I bianconeri intendo riscattarlo a patto che i portoghesi abbassino le pretese per il cartellino.