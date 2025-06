Con ' Wonder Gulp Festival' arriva un’immersione nella cultura pop lunga dieci giorni

Preparati a immergerti in un mondo di divertimento e scoperta con Wonder Gulp Festival, l’evento che trasforma dieci giorni in un viaggio nella cultura pop. Dopo il successo della prima edizione, con appassionati pronti a rivivere i classici e scoprire nuove passioni, torna dal 13 al 22 giugno, pronto a sorprendere e coinvolgere tutti gli amanti del gaming, dei giochi da tavolo e delle sfide all’aria aperta. Non perdere questa occasione unica!

Dopo il successo della prima edizione con file di persone di attesa di giocare come ai vecchi tempi a Street Fighter o Tetris, pronte a sfidarsi a partite scacchi all'aperto o curiose di conoscere nuovi giochi da tavolo, torna 'Wonder Gulp Festival' in programma da venerdì 13 a domenica 22 giugno.

