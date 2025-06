Con One UI 8 Samsung potrebbe migliorare l’app Telefono per renderla più inclusiva

Samsung si impegna a rendere la comunicazione più accessibile con One UI 8, introducendo una nuova funzione capace di generare sottotitoli automatici durante le telefonate. Questa innovazione promette di migliorare l’esperienza di utenti con bisogni specifici, rendendo le chiamate più chiare e inclusive per tutti. Un passo avanti importante verso un mondo tecnologico più equo e user-friendly.

Samsung sta preparando una nuova funzionalità che si occupa di generare sottotitoli automatici delle sole telefonate. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Con One UI 8 Samsung potrebbe migliorare l’app Telefono per renderla più inclusiva

In questa notizia si parla di: samsung - potrebbe - migliorare - telefono

Samsung Galaxy S25 FE potrebbe avere un processore MediaTek - Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe optare per il processore MediaTek Dimensity 9400 per il suo atteso Galaxy S25 FE.

Basta urlare al telefono: potrebbe essere un segnale di perdita uditiva! Se ti ritrovi a parlare ad alta voce con tua madre o tuo padre perché non ti sentono, potrebbe essere un segnale di perdita uditiva. Ecco alcuni indizi: • Difficoltà a comprendere le conversaz Vai su Facebook

Ecco come Google vuole migliorare l’autonomia degli smartphone Android; La Now Bar della One UI 7.0 potrebbe migliorare ancora di più grazie a Good Lock; Come potenziare segnale del cellulare.

Con One UI 8 Samsung potrebbe migliorare l’app Telefono per renderla più inclusiva tuttoandroid.net scrive: Samsung sta preparando una nuova funzionalità che si occupa di generare sottotitoli automatici delle sole telefonate.