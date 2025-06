Con lui finisce un capitolo fondamentale della musica americana

Con la scomparsa di Brian Wilson si spegne un’epoca imprescindibile della musica americana. Il genio creativo dietro classici immortali come "California Girls" e "Surfin’ USA" ci ha lasciato a 82 anni, segnando la fine di un capitolo leggendario. La sua influenza è indelebile e il suo lascito continuerà a ispirare generazioni di artisti. La musica dei Beach Boys rimarrà per sempre un simbolo di spensieratezza e innovazione musicale.

B rian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys, è morto a 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia senza fornire immediate ulteriori informazioni. Beach Boys, la band della Surfin’ California. guarda le foto Leggi anche › Beach Boys: 50 anni fa usciva Pet Sounds, album capolavoro della band Alle spalle Wilson ha lasciato un catalogo di successi come California Girls, I Get Around e Don’t Worry Baby che hanno reso il complesso californiano uno dei più popolari del rock a stelle e strisce degli anni Sessanta. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo È morto Brian Wilson, la mente creativa dietro i Beach Boys iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con lui finisce un capitolo fondamentale della musica americana

