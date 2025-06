Con l’accordo di programma Ast gettiamo le basi per una Terni più forte competitiva e sostenibile

Con l’accordo di programma firmato a Roma, Terni si prepara a scrivere un nuovo capitolo di crescita e innovazione. Questa collaborazione tra Governo, Regione, Comune e Gruppo Arvedi rappresenta una svolta fondamentale per il futuro della nostra città, ponendo le basi per una Terni più forte, competitiva e sostenibile. Un passo decisivo verso il primo polo siderurgico europeo all’avanguardia, che aprirà nuove opportunità e un domani più prospero per tutti.

A Roma è stata scritta una pagina fondamentale per il futuro della nostra città e di Acciai speciali Terni. Con la firma dell'accordo di programma tra Governo, Regione, Comune e Gruppo Arvedi, si dà il via a un progetto che proietta Terni al centro del primo polo siderurgico europeo innovativo.

