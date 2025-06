Comunità energetiche al via Nasce Sotto il sole di Cortona Accordo tra comune e banca

Nasce "Sotto il sole di Cortona", la comunità energetica rinnovabile che unisce Comune e Banca Popolare di Cortona in un progetto ambizioso e sostenibile. Firmato ieri in Municipio, l’accordo segna un passo importante verso un futuro più green, promuovendo l’autonomia energetica e le energie rinnovabili per la comunità locale. Un’iniziativa che farà da modello per altre realtà, dimostrando come collaborazione e innovazione possano trasformare il nostro modo di vivere.

Nasce la comunità energetica rinnovabile "Sotto il sole di Cortona". L’iniziativa è voluta dall’Amministrazione comunale e dalla Banca Popolare di Cortona. È stato appena firmato l’atto fondativo siglato ieri in Municipio dal primo cittadino Luciano Meoni e dal presidente dell’istituto di credito cortonese Andrea Cardoni. L’accordo prevede la realizzazione di un soggetto giuridico si occuperà della Comunità energetica rinnovabile prevista dalle recenti normative di settore per stimolare la nascita e lo sviluppo delle Cer e dell’autoconsumo diffuso. L’obiettivo è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle sue componenti e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità energetiche al via. Nasce "Sotto il sole di Cortona". Accordo tra comune e banca

