Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti | funzioni disponibili dal 12 giugno Scadenze e indicazioni nella NOTA del MIM

A partire dal 12 giugno, le istituzioni scolastiche potranno accedere alle funzioni di comunicazione degli esiti finali degli studenti nell'Anagrafe Nazionale Studenti, come indicato nella nota del MIM dell’11 giugno. Rispetto delle scadenze e precisione nelle trasmissioni sono fondamentali per garantire un avvio senza intoppi del nuovo anno scolastico. Ricorda: questa procedura è essenziale e non sarà possibile effettuare recuperi o rettifiche successivamente.

Al termine dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche devono trasmettere all’Anagrafe Nazionale Studenti gli esiti finali relativi ai propri iscritti, attenendosi ai tempi indicati. La procedura - come ricorda il MIM con nota dell'11 giugno - è condizione necessaria per attivare le operazioni connesse all’inizio del nuovo anno scolastico. Non è previsto alcun recupero successivo, nemmeno per effettuare eventuali rettifiche puntuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

