Comuni Realacci Symbola | sono le radici del futuro

Mantova, 12 giu. (askanews) - "Nel nostro Paese le città e le comunità hanno svolto un ruolo molto importante, molto più importante che in altri Paesi. Non a caso di parlava del Paese delle 100 città, in realtà erano molto più di 100. E tanta parte della nostra identità, delle nostre identità, sono legate ai territori, ai comuni grandi e piccoli. Poi alcuni comuni sono oggi piccoli ma in parte della loro storia sono stati capitali di territori. Siamo qui a Mantova, Mantova non è un piccolo comune, però sicuramente stato un'entità anche statale. Questo non è soltanto passato, ma anche una radice del futuro, se uno trova i giusti fili da tirare.