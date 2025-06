Comuni Bussone Uncem | patto con le città per crescere insieme

In un’epoca di sfide crescenti, i comuni bussone UNCM puntano sulla forza della collaborazione per crescere insieme. La strategia delle aree interne e delle green community apre nuove opportunità, dimostrando che l’unione è la chiave per superare ostacoli e accedere ai fondi europei. Solo con un patto solido tra città si può affrontare il futuro con successo e innovazione. È il momento di mettere da parte le divergenze e costruire un cammino condiviso.

Mantova, 12 giu. (askanews) - "Non c'è un comune da solo, forse anche contro l'altro, per accedere a fondi o partecipare a bandi. I Comuni insieme di una valle, di una comunità montana, di una comunità marina che attraverso la strategia delle aree interne e attraverso la strategia delle green community rispondono alle grandi sfide in un quadro europeo molto più attento. L'unica opportunità è quella di un patto con le città che non si voltano dall'altra parte e che guardano ai territorio urbani e montani come una grande opportunità di crescita insieme, congiunta. Vale per tutte le città dell'appennino come per le città del fondo valle alpino, e anche al di là delle Alpi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comuni, Bussone (Uncem): patto con le città per crescere insieme

