Comune Firenze aderisce a Federazione persone senza dimora

Firenze si impegna a rafforzare il sostegno alle persone senza dimora, unendosi alla Fio.Psd Ets per creare una rete ancora più efficace di solidarietà e intervento. Questa importante adesione testimonia la volontà del Comune di promuovere politiche sociali inclusive e di collaborare con realtà nazionali per affrontare le sfide dell’emarginazione. Ad annunciarlo è stato il sindaco, sottolineando come lavorare insieme sia fondamentale per costruire un futuro più solidale e dignitoso per tutti.

Firenze, 12 giugno 2025 - Il Comune di Firenze aderirà alla Fio.Psd Ets, la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, una delle realtà più importanti che riunisce enti e organismi appartenenti sia alla pubblica amministrazione sia al privato sociale, che si occupano di grave emarginazione adulta e di persone senza dimora, proprio per fare sempre più sistema e costruire assieme le proposte più adeguate. Ad annunciarlo è stato l'assessore al welfare Nicola Paulesu, intervenendo stamani a Palazzo Vecchio nel corso dell'evento 'Persone senza dimora: un fenomeno in evoluzione', convegno internazionale promosso dalla Fondazione Coordinamento Toscano Marginalità in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune Firenze aderisce a Federazione persone senza dimora

In questa notizia si parla di: firenze - persone - dimora - comune

Treni, un’altra mattinata di passione. Persone sui binari, caos e ritardi a Firenze - Firenze, 12 maggio 2025 – I pendolari fiorentini si trovano nuovamente a fronteggiare disagi e ritardi.

In manette due persone, di nazionalità albanese, una 38enne e un 25enne, in seguito a una operazione della squadra mobile di Firenze. Trovati anche oltre 11mila euro in una cassaforte Vai su Facebook

Accoglienza invernale, via al servizio per i senzatetto. Segnalateci persone senza dimora; Cani insieme ai senza fissa dimora, un corso formazione a Firenze; Firenze, due senza fissa dimora trovati morti. Gambelli: “Nessuno sia abbandonato nella sofferenza e muoia in solitudine”.

Comune Firenze aderisce a Federazione persone senza dimora Scrive lanazione.it: Psd Ets, la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, una delle realtà più importanti che riunisce enti e organismi ap ...