Comune anti-sismico partono i lavori

Al via i lavori di consolidamento sismico nel cuore di Vignola, un passo fondamentale per garantire sicurezza e tutela del patrimonio storico. Fino a settembre, il municipio ospiterà un cantiere che interesserà Villa Tosi-Bellucci, simbolo di questa comunità . L’amministrazione comunica che, in questo periodo, alcuni accessi saranno temporaneamente chiusi per motivi di sicurezza, ma presto vedremo la ricchezza di questa riqualificazione.

Fino a settembre, al municipio di Vignola rimarrà aperto un cantiere per lavori di consolidamento sismico. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "Con l'installazione del ponteggio esterno iniziano i lavori di rafforzamento locale in funzione antisismica del corpo centrale di Villa Tosi-Bellucci. Dal 12 fino al 29 giugno, per circa due settimane, per motivi di sicurezza, sarà interdetto il passaggio tra l'atrio centrale e l'ala destra del fabbricato. In questo periodo chi dovrà accedere agli uffici dell'Edilizia privata dovrà prendere appuntamento telefonico.

