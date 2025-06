Compro oro sotto inchiesta a Catania | scoperta rete di ricettazione di gioielli rubati

Un’altra operazione che scuote il cuore di Catania. I carabinieri, nel corso di un’efficace indagine, hanno scoperto una rete di ricettazione di gioielli rubati dietro le mura di un compro oro in centro. La presenza frequente di soggetti noti alle forze dell’ordine ha acceso i fari sugli ambienti, portando a un blitz che potrebbe svelare un vasto giro illecito. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda intrigante e le implicazioni per la città.

Operazione dei carabinieri nel centro di Catania. Un compro oro situato nei pressi di via Vittorio Emanuele II a Catania è finito nel mirino dei carabinieri nell'ambito di un'indagine sulla ricettazione di gioielli rubati. I militari avevano notato che l'attività commerciale era spesso frequentata da soggetti già noti alle forze dell'ordine, circostanza che ha insospettito gli investigatori. La donna sospetta e il blitz dei carabinieri. I sospetti si sono concentrati su una donna di 39 anni, originaria di Siracusa ma residente in provincia di Roma, con numerosi precedenti penali, anche per rapina.

In questa notizia si parla di: catania - compro - sotto - inchiesta

