Comprare casa a Bologna a Borgo Panigale prezzi in forte crescita

Comprare casa a Bologna, e in particolare a Borgo Panigale, sta diventando un investimento sempre più interessante. I prezzi sono in forte crescita, mentre il centro città mostra segni di stabilità e stallo, e le aree come Casteldebole attirano l’attenzione degli acquirenti. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari sono aumentati del 3% nel secondo semestre del 2024, riflettendo un mercato dinamico e diversificato che offre nuove opportunità. La domanda si sposta verso zone emergenti e meno tradizionali, plasmando il futuro immobiliare di Bologna.

Frena il centro città, cresce Casteldebole. È quanto emerge nel secondo semestre del 2024 per i valori immobiliari di Bologna, cresciuti del 3%. Questo dato, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, riflette una situazione dinamica e diversificata tra le varie macroaree della città. La limitazione urbanistica alla realizzazione di abitazioni di piccole dimensioni e le nuove regole sui B&B hanno influenzato il mercato, spingendo alcuni proprietari a tornare all’affitto con contratti tradizionali. In centro domanda elevata e prezzi stabili. Nel centro di Bologna, le quotazioni sono rimaste invariate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Bologna, a Borgo Panigale prezzi in forte crescita

In questa notizia si parla di: bologna - prezzi - comprare - casa

Dove comprare casa a Bologna: le 5 zone dove i prezzi degli immobili sono più bassi - Cercare casa a Bologna non è mai stato così strategico. Con i prezzi in continua ascesa, esplorare le 5 zone più accessibili diventa un'opportunità imperdibile! Dalla modernità dei monolocali di nuova costruzione ai trilocali più tradizionali, ogni area ha il suo fascino.

Comprare e affittare casa a Bologna, i quartieri più cari e meno costosi della città: «Ecco dove cercare» Vai su X

Per comprare una casa a Roma ci vogliono 165 mesi di lavoro Per comprare 60 mq ad Avellino ci vogliono 34 mesi di lavoro (fonte Il Sole24ore) Il commento dell'avellinese: "Auà, mo vènino tutti addò nui" @bury.politics Vai su Facebook

Comprare casa a Bologna, a Borgo Panigale prezzi in forte crescita; Dove comprare casa a Bologna: le 5 zone dove i prezzi degli immobili sono più bassi; Comprare e affittare casa a Bologna, i quartieri più cari e meno costosi della città: «Ecco dove cercare».

Dove comprare casa a Bologna: le 5 zone dove i prezzi degli immobili sono più bassi Riporta ilrestodelcarlino.it: Dai monolocali di nuova costruzione agli immobili più vetusti: ecco la classifica con tutti i prezzi divisi per monolocali, bilocali e trilocali ...