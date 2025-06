Competizione natatoria inclusiva a Ferrara | successo per Il nostro stile liberissimo

Hanno dimostrato che il nuoto è un linguaggio universale capace di superare ogni barriera. La piscina Bacchelli di Ferrara ha infatti accolto con entusiasmo la seconda edizione di “Il nostro stile liberissimo”, un evento che celebra l’inclusione e la passione per lo sport. Oltre 50 giovani diversamente abili si sono confrontati in un’atmosfera di gioia e solidarietà, confermando come l’impegno e l’unità possano davvero cambiare il mondo.

Nella piscina Bacchelli si è svolta domenica la seconda edizione di "Il nostro stile liberissimo", una speciale competizione natatoria organizzata dall'associazione "Pettirosso" e supportata con entusiasmo dagli atleti e dallo staff tecnico del Cus Ferrara Nuoto, società che nella sua globalità è da sempre vicina il mondo della disabilità e che fa dell' inclusione uno dei pilastri su cui poggia l'attività. Oltre 50 giovani diversamente abili si sono cimentati in acqua, dimostrando una straordinaria determinazione e uno spirito competitivo che ha coinvolto e commosso il pubblico presente. La manifestazione si è aperta con un momento spettacolare: le atlete del sincronizzato, già campionesse italiane, hanno dato il via alle gare con una splendida esibizione sulle note di una samba, sfoderando una coreografia impeccabile e coinvolgente.

