Como Daspo di tre anni ai due bulli | è la prima volta in provincia

Como, 12 giugno 2025 – A metĂ maggio avevano aggredito un compagno all’interno degli spogliatoi della palestra, approfittando della sua condizione di fragilitĂ e delle difficoltĂ nel difendersi. Mentre uno dei due lo colpiva piĂą volte e prendeva a calci, l’altro lo riprendeva con il telefono cellulare. Ora per i due studenti quindicenni responsabili di quell’episodio, è arrivato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Como Marco Calì, i primi di Como per condotte di bullismo. RimarrĂ in vigore per tre anni, fino al compimento della loro maggiore etĂ , e prevede che i due destinatari mantengano "una condotta conforme alla legge”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, Daspo di tre anni ai due bulli: è la prima volta in provincia

