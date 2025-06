Come si pronuncia De Bruyne lo svela il padre del fuoriclasse – VIDEO

Il mistero sulla corretta pronuncia di De Bruyne finalmente svelato: a svelarlo è stato il padre del fuoriclasse belga, ora nuovo acquisto del Napoli. Mentre lui si prepara per le visite mediche a Roma, i tifosi partenopei vivono un'emozione indimenticabile. La giornata resterà scolpita nella storia calcistica: l’arrivo di De Bruyne apre un nuovo capitolo per il calcio italiano, alimentando sogni e speranze di vittoria.

Il padre di Kevin De Bruyne, il nuovo fuoriclasse del Napoli, ha svelato a tutti come si pronuncia correttamente il cognome del figlio, e non solo A Napoli nella giornata odierna è stata fatta la storia. Il fuoriclasse Kevin De Bruyne, atterrato a Fiumicino alle 9:06 ed ora impegnato a Villa Stuart per le visite mediche di rito, sarà un nuovo calciatore degli azzurri. A Roma, ma anche e soprattutto nel capoluogo campano, la gioia del tifo partenopeo è incontenibile. A rendere ancor più speciale il primo giorno di Kevin De Bruyne a Napoli ci ha pensato il padre del fenomeno ex Manchester City. L'uomo ha svelato prima la corretta pronuncia del cognome del figlio, e poi ha spiegato i motivi che hanno portato il ragazzo a scegliere il progetto azzurro.

