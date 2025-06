Come scegliere il nome dei bambini senza farsi condizionare | Proteggersi dalle interferenze

scegliere un nome per il proprio bambino senza lasciarsi condizionare dalle interferenze esterne è un gesto di rispetto per l’autonomia genitoriale. In Italia, tra tradizioni e pressioni familiari, questa decisione può diventare fonte di stress, ma proteggerla permette di creare un legame autentico e consapevole con il proprio figlio. La psicologa Cristina Riva Crugnola sottolinea come mantenere questa scelta libera favorisca non solo l’individualità, ma anche un equilibrio emotivo duraturo.

In Italia, la scelta del nome di un figlio è spesso segnata da pressioni familiari e tradizioni radicate. Un gesto che dovrebbe essere intimo e libero si trasforma così in un campo di tensioni, soprattutto per le madri. La psicologa Cristina Riva Crugnola, docente di Psicologia all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ha spiegato perché proteggere questo momento dalle aspettative altrui può essere importante per tutela l'autonomia e la dimensione intima della nuova famiglia che si sta creando.

