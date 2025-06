Come l’inferno Meteo Italia le città da bollino rosso | si arriva a 42 gradi

L’Italia si prepara a vivere un’estate da record, con ondate di caldo che superano ogni aspettativa e portano le città sotto il bollino rosso. Le temperature, che possono raggiungere i 42 gradi, mettono a dura prova cittadini e ambienti, segnando l’inizio di una tendenza climatica destinata a prolungarsi. La sfida ora è capire come affrontare questa emergenza senza precedenti, poiché i cambiamenti climatici ci obbligano a rivedere il nostro rapporto con il clima.

Un’ondata di caldo torrido si prepara a investire l’Italia intera, facendo scattare l’allerta in numerose città e riportando in auge i famigerati bollini rossi del ministero della Salute. Da Nord a Sud, passando per le isole, il termometro segnerà temperature ben oltre la media stagionale, con picchi fino a 42 gradi. Un’anticipazione di estate estrema che, secondo gli esperti, non sarà un episodio isolato, ma l’inizio di una tendenza destinata a consolidarsi nei prossimi giorni. Le prime città a entrare nel livello massimo di allerta saranno Bolzano, Campobasso e Perugia, tutte contrassegnate per venerdì 13 giugno dal bollino rosso, simbolo di rischio per la salute non solo delle persone fragili, ma dell’intera popolazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it