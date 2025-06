Come è andata la finestra di calciomercato per il Mondiale per Club

Come si è conclusa la finestra di calciomercato in vista del Mondiale per club? Dal 14 giugno al 13 luglio, 32 squadre da tutto il mondo si sfideranno negli Stati Uniti per sollevare il trofeo più ambito del calcio globale. Per dare un po’ di vitalità a un torneo che sembrava privo di slancio, la FIFA ha aperto una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, ma il risultato è stato ambivalente: alcune squadre hanno fatto finta di nulla...

Dal 14 giugno al 13 luglio, 32 squadre da tutto il mondo si affronteranno negli Stati Uniti per conquistare il primo Mondiale per club. Per mettere un po’ di brio a un torneo che sembra morto ancora prima di iniziare, con le squadre stanche e mentalmente ancora in vacanza, la FIFA ha deciso di attivare una finestra di calciomercato dal primo al 10 giugno valida solo per loro. Il risultato è stato ambiguo: alcune squadre hanno fatto proprio finta che non ci fosse questa possibilità, altre si sono sbrigate a comprare. Come al solito chi ha i soldi, li ha spesi; chi non li ha, non li ha spesi, accontentandosi magari di allungare qualche prestito o riprendersi qualche giocatore mandato in prestito per allungare la rosa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Come è andata la finestra di calciomercato per il Mondiale per Club

